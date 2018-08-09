В Днепре 17-летняя девушка родила тройню

В Днепре семнадцатилетняя девушка стала многодетной мамой. Жительница Днепропетровской области Виктория Семинога родила сразу трех дочерей.

Мирослава, Доминика и Стефания родились неделю назад. Несовершеннолетнюю маму врачам пришлось прооперировать на двадцать девятой неделе беременности, и девочки родились преждевременно. Две девочки родились с весом около девятисот грамм, а третья – килограмм и триста грамм. Дети сейчас находятся в реанимации: их выхаживают в специальных боксах. Но врачи уверяют – худшее уже позади.

Сама многодетная мама родом с Луганской области. Девушка после начала войны переехала к бабушке в Днепропетровскую область. Тут она училась в училище на парикмахера, где и познакомилась с будущим отцом тройни. Когда выяснилось, что Виктория беременная, ее парень сначала был рад, а потом предложил сделать ей аборт. Но когда девушка отказалась, юноша бросил ее.

Примечательно, что Викторию ее мать родила в аналогичном возрасте. Сейчас у нее вторая семья и двое младших детей: все они живут на оккупированной территории. Куда идти после родильного дома, Виктория пока не знает, но сейчас деньгами многодетной маме помогают все неравнодушные. Сама она, несмотря на все трудности, уверяет: сделает все возможное, чтобы ее дочери были счастливы.

Не так давно жительница Днепра Лариса Чередниченко родила тройню в сорок семь лет. Алена, Вика и Илья – первенцы роженицы. Сначала врачи сообщили ей о двойне, но позже УЗИ показало, что она вынашивает троих детей.

Также мы писали об украинских тройняшках, которые учатся в одних вузах и влюбляются в одного парня.