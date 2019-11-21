В Днепре 80 квартир остались без отопления: видео

Тепла жителям пятиэтажки не дают потому, что аварийные трубы не выдерживают давления

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80 квартир в днепровской многоэтажке до сих пор без тепла. Отопительный сезон там так и не начался из-за аварийных труб. Коммунальщики обещали заменить изношенные коммуникации еще летом. Но, говорят, что не успели.

В своей квартире Денис греется кондиционером. Батареи – холодные.

"У меня беременная жена, на 6 месяце. Важно, не заболеть. Какой счет придет за отопление кондиционером в конце месяца за электроэнергию, я даже не представляю", – говорит Денис Мацюк, житель Днепра.

Всего без тепла в этой пятиэтажке – три подъезда из пяти. Это 80 квартир.

"Начинаются морозы. У нас дети, старики. Если мы все сейчас включим обогреватели, у нас просто вырубит все наши сети электрические", – отмечает Ольга Бойко, жительница дома, оставшегося без тепла.

Люди жалуются: тепла им не дают потому, что аварийные трубы не выдерживают давления. Причем люди жаловались коммунальщикам еще в прошлом году.

"В ноябре прошлого года над моей квартирой на потолке образовалось мокрое пятно. Я вызвала аварийную службу, они приехали, мы с ними поднялись на чердак. Выяснили, что труба отопления надо мной в аварийном состоянии, стоит ржавый старый хомут. Были даны такие ответы, что да, ремонтные работы по замене трубы будут проведены после окончания отопительного сезона", – рассказывает Наталья Тарасова, которая тоже живет в том самом доме.

Впрочем, работы не выполнили до сих пор. Коммунальщики объясняют: отопительный сезон сорвался из-за долгов жителей.

Олег Морозюк, главный инженер КП "Житлосервис 2":

"150 тысяч дом должен. Скажите, как я должен был поступать? Трубы завезли, да. Мы собирали со всех районов".

И все же пообещали через несколько дней заменить старые ржавые трубы на новые, из экопластика. И запустить отопление.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что киевлянам пришли неадекватные платежки за тепло. Несмотря на то, что отопительный сезон начался в конце октября, в квитанциях указана сумма за тепло около тысячи гривен.

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