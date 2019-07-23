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В Днепре активно идут работы на Новом мосту: фото

23 июля, 03:06

На городских пробках решили заработать продавцы электроскутеров и велосипедов

В Днепре продолжается активная фаза реконструкции Нового моста: строители укладывают гидроизоляцию и деформационные швы. Вскоре на стороне переправы, которую сейчас ремонтируют, создадут разделители для пешеходов и велосипедистов.

На ней также установят контактную сеть для троллейбусов. Корреспондент "Сегодня" побывал на Новом мосту и увидел, как протекает работа.

Облегчить жизнь горожан и дополнительно заработать решили в одном из городских магазинов техники – по обе стороны переправы стоят локации, на которых желающие могут взять в аренду электроскутер или самокат, и перебраться на нем на другой берег.

Работает аренда в час пик: с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00. По словам представителей компании, с собой необходимо иметь документы.

Напомним, что полностью перекрыть многострадальный мост чиновники решили после инспекции президента Украины Владимира Зеленского, который побывал в городе в конце прошлой недели и заключил пари с мэром Борисом Филатовым: если мост не успеют отремонтировать ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 14 сентября, градоначальник добровольно покинет пост.


Чтобы ускорить процесс реконструкции, чиновники решили ограничить движение на два месяца. За это время там уложат два слоя асфальта и оборудуют контактную сеть для движения троллейбусов.

"На период закрытия моста движение автомобильного транспорта будет сосредоточено по Южному, Амурскому и Кайдакскому мостах. Из-за того, что Амурский мост станет одним из самых загруженных, там будет круглосуточно дежурить экипаж патрульной полиции, будет находиться эвакуатор, чтобы быстро убирать авто с проезжей части в случае ДТП, а также технические специалисты для оказания помощи участникам дорожного движения", — рассказали в пресс-службе Днепровского горсовета.

Между тем, горожанам уже вчера пришлось испытать неудобства, добираясь на работу. На мостах, которые расположены ближе всего к центру города – Амурском и Кайдакском – образовались пробки.

"Мужу не повезло – он около 40 минут стоял в пробке на Амурском мосту", – поделилась с корреспондентом "Сегодня" днепрянка Полина.

Проблемы возникли и у горожан, которые пользуются общественным транспортом. Их утром поджидала нехватка автобусов на маршрутах.


Фото: Информатор

"Сегодня на работу вышла раньше обычного. В тупике 51-й маршрутки села на последний автобус, который едет на улицу Островского (новое название: пл. Старомостовая. — Авт.). В 7:10 в очереди с тупика уже не было других маршруток. Сразу при повороте на ул. Янтарную стали в тянучку, которая была почти до Амурского моста. В 7:50 на мосту в направлении левого берега была пробка на половину моста перед светофором", — говорит днепрянка Виктория Грановская, подчеркнув, что избежать опоздания ей удалось только благодаря раннему выходу.

А вот автомобилистов просят выбирать альтернативные пути передвижения, чтобы не усложнять дорожное движение по Амурскому мосту, где курсирует большая часть городских автобусов.

Напомним, 12 июля в Днепр приезжал Владимир Зеленский. За время своего визита он успел ознакомиться с планом реконструкции Днепропетровского аэропорта, строительством объездной дороги вокруг Днепра, а также проинспектировать мост и обсудить проблемы экологии в Кривом Роге.


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Тег ремонт, Днепр, мост, реконструкция, новый мост

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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