В Днепре горожан учат оформлять свои проекты для подачи в "Бюджет участия"

Чаще всего горожане подают проекты в сфере благоустройства и инфраструктуры, образования, спорта и энергосбережения

Фото: Pixabay

В Днепре горожан учат оформлять свои проекты для подачи в "Бюджет участия" Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b4a/1ee/5cab4a1ee8425.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b4a/1ee/5cab4a1ee8425.jpg 2019-04-08T16:18:00+03:00 Днепр Чаще всего горожане подают проекты в сфере благоустройства и инфраструктуры, образования, спорта и энергосбережения

В Днепре активных горожан учат улучшать пространство вокруг себя. В городе стартовал проект "Школа автора", задача которого — помочь участникам "Бюджета участия" оформлять свои идеи, просчитывать их стоимость, а также грамотно "упаковывать", чтобы на этапе голосования набрать необходимое для победы количество голосов. Корреспондент "Сегодня" узнал, чему именно горожан обучают и какие проекты подают на конкурс.

Так, "Школа авторов" с начала старта провела один семинар, который посетили порядка 30 участников. Некоторые из них ранее уже подавали свои проекты в "Бюджет участия", однако по тем или иным причинам победить не смогли. В "Школе" авторам социальных стартапов помогают определять более выгодные стороны размещения своих идей, их продвигать и анализировать ошибки.

"Это просветительский проект, созданный для авторов-новичков, которые имеют идею и намерение реализовать ее через "Бюджет участия", и для тех, кто уже попробовал себя в предыдущих этапах. Во время занятий мы будем рассказывать о том, как идею или предложение о желаемых изменениях во дворе, районе, на площадке оформить в виде проекта, затем обосновывать, составлять бюджет, подсчитывать смету, "упаковывать" проект, чтобы он был интересным на этапе голосования", — отмечает заместитель директора по вопросам энергоэффективных технологий и инициатив Днепровского горсовета, секретарь экспертной комиссии по партиципаторного бюджетирования ("Бюджета участия") Ольга Сеножатская.

При этом лекциями занятия не ограничатся. Организаторы также планируют делать выездные семинары. Состоятся они в разных уголках города при условии, что на них соберется не менее 20 человек.

Чаще всего горожане подают проекты в сфере благоустройства и инфраструктуры, образования, спорта и энергосбережения. Немало проектов направлены на то, чтобы улучшить состояние дорог и тротуаров во дворах, создать спортивные и детские площадки, а также открыть в школах специализированные классы — например, по робототехнике.

Детальную информацию о том, как принять участие, а также подать свои проекты, горожане могут на официальном сайте "Бюджета участия" или по тел. (056) 785-93-61.

Напомним, украинский стартап с проектом по искусственному интеллекту купили израильтяне. Сумма сделки будет не сразу выплачена целиком.

Ранее украинский стартап игрушек из дерева собрал 6000 долларов за первый день на Kickstarter. Стартап предлагает набор из пяти деревянных игрушек с магнитами для детей от одного года. Изделия модульные и состоят из трех деталей.

Также "Сегодня" писали, что украинцы собрали 56 тысяч долларов на Kickstarter на деревянные 3D-карты городов мира. Карты доступны в трех размерах и нескольких вариантах: с нанесением воды, парков, собственным текстом или без нанесений.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.