В Днепре американские инструкторы занимаются обучением полицейских

Полицейских в Днепре американские эксперты обучают тактике и оказанию домедицинской помощи

Фото: railwayz.infо.

В Днепре американские инструкторы занимаются обучением полицейских Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg 2019-04-04T19:40:48+03:00 Днепр Полицейских в Днепре американские эксперты обучают тактике и оказанию домедицинской помощи

В Днепре полицейских офицеров громады будут учить американцы. В город прибыли специалисты из США, которые расскажут о лучших международных практиках.

Уже через месяц в 32 объединенных территориальных общинах на службу заступят полицейские, которые предварительно овладели навыками домедицинской помощи, тактики и контраварийного вождения. Корреспондент "Сегодня" узнал, как проходит обучение.

"С 29 ноября на территории Днепропетровской области был запущен пилотный проект "Полицейский офицер громады". На этот проект откликнулись 32 территориальные громады. Сейчас они готовят места для работы полицейских. В проекте участвует 37 полицейских, которые прошли конкурсный отбор: полиграф, тестирование на общие умения и на знание законодательной базы", – рассказал корреспонденту "Сегодня" замначальника управления превентивной деятельности ГУ НП в Днепропетровской области Сергей Мороз..

По его словам, в начале мая состоится выпуск, и офицеры будут направлены в те громады, которые взяли на себя обязательства и подготовили соответствующие помещения для их работы.

Практический курс обучения рассчитан на два с половиной месяца. Стартовал он еще в феврале, однако сейчас к обучению правоохранителей приступили американские специалисты. Будущие офицеры перенимают опыт у зарубежных коллег из департамента юстиций США Майкла Ворда и Фила Вотерса. Копы должны обладать знаниями не только нормативной базы, но и уметь коммуницировать с гражданами в условиях экстренных ситуаций.

"Большой упор делается на тактическое обучение, поскольку нести службу офицеры будут самостоятельно. Обязательным у нас был курс контраварийного вождения, он уже закончился. Дополнительно обучаемся и получаем сертификаты международной организации по домедицинской помощи. Также в интерактивной комнате проводится курс по противодействию домашнему насилию. На данном этапе к нам приехали американские партнеры, которые проводят дополнительные занятия по Community Policing", – поделился Сергей Мороз.

Накануне сообщалось, что Канада объявит о продлении миссии военных инструкторов в составе 200 человек в Украине. Ранее Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.

Кроме того, прошлым летом посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко сообщил, что Канада выделит 50 млн долларов финансовой помощи для Украины. Кроме того, как мы уже писали, во время действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой за первые три квартала 2018 года экспорт украинских товаров в Канаду увеличился на 48,5%..

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.