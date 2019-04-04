Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре американские инструкторы занимаются обучением полицейских

Сегодня, 19:40

Полицейских в Днепре американские эксперты обучают тактике и оказанию домедицинской помощи

Фото: railwayz.infо
Фото: railwayz.infо.
В Днепре американские инструкторы занимаются обучением полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg Днепр Полицейских в Днепре американские эксперты обучают тактике и оказанию домедицинской помощи

В Днепре полицейских офицеров громады будут учить американцы. В город прибыли специалисты из США, которые расскажут о лучших международных практиках.

Уже через месяц в 32 объединенных территориальных общинах на службу заступят полицейские, которые предварительно овладели навыками домедицинской помощи, тактики и контраварийного вождения. Корреспондент "Сегодня" узнал, как проходит обучение.

"С 29 ноября на территории Днепропетровской области был запущен пилотный проект "Полицейский офицер громады". На этот проект откликнулись 32 территориальные громады. Сейчас они готовят места для работы полицейских. В проекте участвует 37 полицейских, которые прошли конкурсный отбор: полиграф, тестирование на общие умения и на знание законодательной базы", – рассказал корреспонденту "Сегодня" замначальника управления превентивной деятельности ГУ НП в Днепропетровской области Сергей Мороз..

По его словам, в начале мая состоится выпуск, и офицеры будут направлены в те громады, которые взяли на себя обязательства и подготовили соответствующие помещения для их работы.

Практический курс обучения рассчитан на два с половиной месяца. Стартовал он еще в феврале, однако сейчас к обучению правоохранителей приступили американские специалисты. Будущие офицеры перенимают опыт у зарубежных коллег из департамента юстиций США Майкла Ворда и Фила Вотерса. Копы должны обладать знаниями не только нормативной базы, но и уметь коммуницировать с гражданами в условиях экстренных ситуаций.

"Большой упор делается на тактическое обучение, поскольку нести службу офицеры будут самостоятельно. Обязательным у нас был курс контраварийного вождения, он уже закончился. Дополнительно обучаемся и получаем сертификаты международной организации по домедицинской помощи. Также в интерактивной комнате проводится курс по противодействию домашнему насилию. На данном этапе к нам приехали американские партнеры, которые проводят дополнительные занятия по Community Policing", – поделился Сергей Мороз.

Накануне сообщалось, что Канада объявит о продлении миссии военных инструкторов в составе 200 человек в Украине. Ранее Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.

Кроме того, прошлым летом посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко сообщил, что Канада выделит 50 млн долларов финансовой помощи для Украины. Кроме того, как мы уже писали, во время действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой за первые три квартала 2018 года экспорт украинских товаров в Канаду увеличился на 48,5%..

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег эксперты, полицейские, тактика, инструкторы

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре американские инструкторы занимаются обучением полицейских". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Винницкой области копы со стрельбой задержали пьяного водителя

Вчера, 11:33

Мужчина не реагировал на требование полицейских остановить автомобиль

Покушение на копов в Запорожской области: мужчина пытался взорвать патрульных

26 марта, 13:12

Двое офицеров полиции получили контузию и осколочные ранения

«Почему я не люблю полных женщин?»

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию

Актрисе Дженнифер Энистон – 50. Фотогалерея

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Первое фото сына Хантингтон-Уайтли и Стэтхэма: такой красавчик
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену