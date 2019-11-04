В Днепре авто охранной фирмы влетело под фуру: появились фото

В Днепре, где недавно легковушка с тремя детьми врезалась в столб, автомобиль охранной фирмы залетел под фуру. Пострадал мужчина, сообщает "Информатор".

ДТП произошло на улице Петрозаводской. Как выяснилось, фура поворачивала на Петрозаводскую по направлению к улице Отечественной, но по прямой в сторону Донецкого шоссе ехал Daewoo Lanos. На перекрестке легковушка залетела под DAF.

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По словам очевидцев, водитель Daewoo явно видел фуру, так как тормозить начал задолго до перекрестка. С места аварии скорая помощь забрала мужчину из легковушки. Предварительно, серьезных травм он не получил, но жаловался на сильные боли в спине. Его напарник от помощи медиков отказался, так как отделался лишь царапинами на лице и ушибами.

Из-за ДТП фура полностью перегородила Петрозаводскую улицу, поэтому объезжать аварию приходилось по обочине.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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