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В Днепре автобусы №101А сменили маршрут и остановки

Сегодня, 20:28

Горожане обновленный маршрут восприняли с критикой, отмечая, что теперь время движения автобуса увеличилось на 15 минут

Фото: Pixabay
В Днепре автобусы №101А сменили маршрут и остановки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c78/879/5c5c788793989.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c78/879/5c5c788793989.jpg Днепр Горожане обновленный маршрут восприняли с критикой, отмечая, что теперь время движения автобуса увеличилось на 15 минут

В Днепре маршрутное такси сменило схему движения. Так, автобусы №101А, которые ранее следовали от вокзала по пр-ту Дмитрия Яворницкого, ул. Гончара и пр-ту Гагарина, теперь делают петлю и едут через ул. Владимира Вернадского вдоль парка Шевченко. Горожане обновленный маршрут восприняли с критикой, отмечая, что теперь время движения автобуса увеличилось на 15 минут.

В свою очередь в Днепровском городском совете пояснили: маршрут составляли в соответствии с просьбами и пожеланиями горожан. 

Вместе с тем других кардинальных изменений в системе общественного транспорта не предвидится.

"Единственное — по основным магистралям правого берега наконец-то поставили знаки остановок. Маршрутные автобусы теперь останавливаются только в зоне действия этих знаков", — делится с "Сегодня" глава Днепропетровского профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий.

А с приходом весны в городе планируют возобновить рейды и выявлять водителей, которые подбирают и высаживают пассажиров, где придется.

"Сейчас на постоянной основе ведется работа в режиме перекрестного контроля. Суть в следующем: в разных местах с наибольшей концентрацией нарушений стоят по очереди специалисты безопасности движения разных предприятий, которые записывают и фотографируют нарушителей. Потом эти данные попадают в общий файл. И к нарушителям на предприятии применяют методы увещевания, вплоть до лишения премии", — отмечает Михаил Тонконогий.

Тем временем, в Харькове повысили цены на проезд в общественном транспорте. Новые тарифы на проезд в электротранспорте начинают действовать уже с сегодняшнего дня, 7 февраля.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о экологическом решении Бельгии: общественный транспорт в Брюсселе могут сделать бесплатным

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Тег автобус, транспорт, маршрутка, маршрут, общественный транспорт

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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