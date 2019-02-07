В Днепре автобусы №101А сменили маршрут и остановки
Горожане обновленный маршрут восприняли с критикой, отмечая, что теперь время движения автобуса увеличилось на 15 минут
В Днепре маршрутное такси сменило схему движения. Так, автобусы №101А, которые ранее следовали от вокзала по пр-ту Дмитрия Яворницкого, ул. Гончара и пр-ту Гагарина, теперь делают петлю и едут через ул. Владимира Вернадского вдоль парка Шевченко. Горожане обновленный маршрут восприняли с критикой, отмечая, что теперь время движения автобуса увеличилось на 15 минут.
В свою очередь в Днепровском городском совете пояснили: маршрут составляли в соответствии с просьбами и пожеланиями горожан.
Вместе с тем других кардинальных изменений в системе общественного транспорта не предвидится.
"Единственное — по основным магистралям правого берега наконец-то поставили знаки остановок. Маршрутные автобусы теперь останавливаются только в зоне действия этих знаков", — делится с "Сегодня" глава Днепропетровского профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий.
А с приходом весны в городе планируют возобновить рейды и выявлять водителей, которые подбирают и высаживают пассажиров, где придется.
"Сейчас на постоянной основе ведется работа в режиме перекрестного контроля. Суть в следующем: в разных местах с наибольшей концентрацией нарушений стоят по очереди специалисты безопасности движения разных предприятий, которые записывают и фотографируют нарушителей. Потом эти данные попадают в общий файл. И к нарушителям на предприятии применяют методы увещевания, вплоть до лишения премии", — отмечает Михаил Тонконогий.
Тем временем, в Харькове повысили цены на проезд в общественном транспорте. Новые тарифы на проезд в электротранспорте начинают действовать уже с сегодняшнего дня, 7 февраля.
Напомним, сайт "Сегодня" писал о экологическом решении Бельгии: общественный транспорт в Брюсселе могут сделать бесплатным.
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