В Днепре автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 10:22

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии


Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре легковой автомобиль, под управлением 37-летнего мужчины, насмерть сбил пешехода на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Авария произошла 23:45 31 июля. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf двигался по Слобожанскому проспекту в направлении улицы Калиновой и сбил 37-летнего прохожего. В результате ДТП от полученных травм мужчина погиб на месте, водитель легковушки не пострадал.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – добавили правоохранители.

На данный момент полицейские устанавливают возможных свидетелей и все обстоятельства и причины ДТП.

А в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде. 

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.

Напомним, недавно в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку.
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