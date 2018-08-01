В Днепре автомобиль насмерть сбил пешехода

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В Днепре легковой автомобиль, под управлением 37-летнего мужчины, насмерть сбил пешехода на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Авария произошла 23:45 31 июля. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf двигался по Слобожанскому проспекту в направлении улицы Калиновой и сбил 37-летнего прохожего. В результате ДТП от полученных травм мужчина погиб на месте, водитель легковушки не пострадал.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – добавили правоохранители.

На данный момент полицейские устанавливают возможных свидетелей и все обстоятельства и причины ДТП.

А в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.

Напомним, недавно в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку.