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В Днепре автомобиль охранной фирмы врезался в ЗАЗ: два человека попали в больницу

17 июля, 21:15

Renault не остановился на знак "Стоп" и врезался в легковушку

ДТП в Днепре
ДТП в Днепре. Фото: Информатор

В Днепре вечером 16 июля произошло дорожно-транспортное происшествие – автомобиль охранной фирмы врезался в легковушку. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, происшествие случилось около 22:00 на улице Орловской, где автомобиль Renault, в салоне которого находились сотрудники охранной фирмы, столкнулся с легковушкой ЗАЗ "Славута". В результате чего пострадали два человека из ЗАЗа.

"По словам свидетеля, Renault двигался по улице Нестерова, не остановился на знак "Стоп" и совершил столкновение со "Славутой", которая двигалось по главной дороге улицы Орловской. На место впоследствии вызвали следователя по ДТП для дальнейшего установления обстоятельств происшествия", — рассказала "Сегодня" инспектор пресс-службы патрульной полиции области Екатерина Коротя.

Потерпевших доставили в городскую больницу с травмами разной степени тяжести.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, Днепр, легковушка

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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