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В Днепре автомобиль влетел в электроопору

Сегодня, 03:04

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего получил серьезные травмы

Фото: Информатор
В Днепре автомобиль влетел в электроопору //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a93/7dc/5caa937dc6f71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a93/7dc/5caa937dc6f71.jpg Днепр Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего получил серьезные травмы

В Днепре, где маршрутка возле пешеходного перехода сбила женщину, на Мостовой улице в воскресенье, 6 апреля, Daewoo Lanos влетел в электроопору. Водитель автомобиля сильно ударился головой о лобовое стекло. Об этом пишет Информатор.

По предварительным данным, водитель потерял управление над автомобилем, вследствие чего вылетел на обочину и врезался в столб. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего получил серьезные травмы. Он сильно ударился головой о лобовое стекло – на лице и на лбу у пострадавшего были множественные порезы, кроме того, осколки попали в глаз.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Днепр, электроопора, lanos

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