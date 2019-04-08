В Днепре автомобиль влетел в электроопору
Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего получил серьезные травмы
В Днепре, где маршрутка возле пешеходного перехода сбила женщину, на Мостовой улице в воскресенье, 6 апреля, Daewoo Lanos влетел в электроопору. Водитель автомобиля сильно ударился головой о лобовое стекло. Об этом пишет Информатор.
По предварительным данным, водитель потерял управление над автомобилем, вследствие чего вылетел на обочину и врезался в столб. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего получил серьезные травмы. Он сильно ударился головой о лобовое стекло – на лице и на лбу у пострадавшего были множественные порезы, кроме того, осколки попали в глаз.
Пострадавшего госпитализировали.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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