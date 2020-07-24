В Днепре автомобиль врезался в дерево: в больницу попали шесть человек (фото, видео)

В Днепре на улице Академика Белелюбского Mercedes-Benz Vito врезался в дерево. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них – несовершеннолетние.

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Как сообщает "Информатор", авария произошла сегодня, 24 июля, примерно в 8:30 утра. По предварительной информации, ВАЗ остановился в разрыве двух сплошных, чтобы повернуть к предприятию. За ним стояли еще порядка трех машин.

В этот момент по ул. Академика Белелюбского в сторону ул. Павлова ехал Mercedes. Водитель, вероятно, хотел объехать машины, которые пропускали транспорт. Он выехал через сплошную на встречную полосу движения, но потерял контроль над автомобилем. В итоге микроавтобус проехал через "встречку" и вылетел на обочину, где врезался в дерево.

Сообщается, что в салоне Mercedes-Benz Vito находились восемь человек. Двое из них от медицинской помощи отказались, шестерых госпитализировали.

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Водитель микроавтобуса жаловался на сильные боли в шее. Его и еще трех пострадавших забрали в 16-ю городскую больницу. Еще двоих 17-летних парней медики забрали в областную больницу на Космической с подозрением на переломы ног. Мужчина, который был за рулем ВАЗа, не пострадал.

Ранее мы сообщали, что под Днепром автобус с пассажирами слетел в кювет, а водитель сбежал. 15 человек попали в больницу.

Также напомним, не так давно в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.

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