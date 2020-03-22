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В Днепре автомобиль врезался в столб и оборвал троллейбусную линию: фото

22 марта, 11:40

Татьяна Очеретяна

Друзья девушки-водителя препятствовали работе журналиста

В Днепре произошло ДТП: автомобиль врезался в фонарный столб, в результате чего оборвалась троллейбусная линия. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, автомобиль двигался по улице Гагарина. На повороте девушка-водитель не справилась с управлением и влетела в фонарный столб. Очевидцы утверждают, что водитель превышал допустимую скорость.

Патрульные отказались комментировать ситуацию, а друзья водителя угрожали журналистке. На месте с автомобиля сняли номерные знаки. Движение на данном участке ограничено в обоих направлениях. Из-за аварии оборвалась троллейбусная линия, на месте работают коммунальщики. Состояние пострадавшей узнать не удалось.

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Напомним, недавно в Днепре произошло ДТП с двумя маршрутками. Неполадка опоры автокрана-эвакуатора буквально распорола кузова двух маршруток.

Кроме того, ранее в Днепре злоумышленники на Audi во время погони влетели в пешеходов. В результате один из пешеходов погиб на месте, также получили тяжелые травмы мужчина и ребенок. Вскоре стало известно, что погибшим является местный общественный деятель Александр Усачев. Его маленькую дочь Александру Усачеву госпитализировали в тяжелом состоянии.

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ДТП Днепр столкновение столб

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