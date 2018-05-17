В Днепре бабушка троих внуков родила сына

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Теперь в семье Герасимовых девять сыновей, трое дочерей и трое внуков

Фото: nashemisto.dp.ua
Фото: nashemisto.dp.ua

Около полуночи 13 мая в родильном отделении больницы Мечникова появился на свет
двенадцатый ребенок 42-летней Виктории Герасимовой, сообщает "Наше Місто".

Рост новорожденного – 53 см, вес – 3 кг 150 граммов. Но, как рассказала многодетная роженица, она даже "не заметила, как родила" — роды заняли всего 20 минут: "У меня было такое впечатление, что здесь уже давно меня ждали: приняли, как родную, обращались "лапочка, куколка, солнышко".

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На самом деле медики к этим родам готовились по-особому — из-за имеющихся у
Виктории проблем с верхними дыхательными путями. Тем не менее, как рассказал
заместитель главврача больницы имени Мечникова Валерий Спорыш, родила она без проблем.

"К счастью, Виктория родила без особых проблем. Наша задача – не только обезопасить роды и помочь ребенку появиться на свет, но и позаботиться о здоровье матери, назначить и провести лечение", – говорит Валерий Спорыш.

Теперь в семье Герасимовых девять сыновей, трое дочерей и трое внуков. Многодетная мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Напомним, 24 июня в Одессе на свет одновременно родились пятеро детей. Двух девочек и трех мальчиков назвали Саша, Даша, Давид, Влад и Денис.

Рождение пятерняшек стало уникальным для всей Украины случаем. Пара не использовала метод ЭКО для беременности. 30 июля в возрасте 2 месяцев и 6 дней их выписали из больницы.

Одесские чиновники выделили многодетной семье 5-комнатную квартиру в новом доме на 16-м этаже.

Малыши переехали в просторную двухъярусную квартиру сразу после ремонта, когда им исполнилось полгода. В январе президент Украины Петр Порошенко подарил многодетной семье из Одессы минивэн Peugeot Expert Tepee.  

Позже стало известно, что мать знаменитых одесских пятерняшек разошлась с мужем.
ребенок, роженица, многодетная семья

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