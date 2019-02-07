В Днепре банда похитила, пытала и требовала у жертвы четыре млн грн

Киднепперы держали днепрянина в подвале и вынудили отдать ключи от квартиры и авто

Фото: Pixabay

В Днепре банда похитила, пытала и требовала у жертвы четыре млн грн Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c7c/8e1/5c5c7c8e1f3f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c7c/8e1/5c5c7c8e1f3f3.jpg 2019-02-07T20:44:54+02:00 Днепр Киднепперы держали днепрянина в подвале и вынудили отдать ключи от квартиры и авто

В Днепре правоохранители задержали банду похитителей. Пять человек пытали жертву и требовали 4 млн грн. К счастью, в один из моментов, когда киднепперы потеряли бдительность, мужчине удалось убежать из подвала, в котором его держали, и заявить о случившемся в полицию.

Копы установили, что мужчину похитили еще 28 января на ул. Батумской. Его держали в подвале дома, где подвергали пыткам.

"В течение суток его держали в подвале, при этом жестоко пытали и угрожали убийством. Под пытками он выдал банковские карточки с пин-кодами, ключи от квартиры и у нотариуса передал право собственности на автомобиль. Затем похитители шантажом заставили родителей потерпевшего отдать 30 000 грн и требовали еще $60 000", — рассказали в центре коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранителям удалось задержать пятерых членов банды. Во время обысков у них нашли оружие, а также вещи, которые они украли у потерпевшего.

"По данному факту открыты уголовные производства по ст. 186 ("Грабеж"), ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и ст. 189 ("Вымогательство"). Сейчас организатор группы и один из активных участников пыток задержаны в порядке ст. 208 УПК. Роль и степень вины других членов преступной группы устанавливаются", — добавили в центре коммуникации ГУ НП области.

Ранее мы писали, что в Одессе среди бела дня похитили девушку. Молодую женщину силой затолкали в автомобиль рано утром.

Напомним, в Голосеевском районе Киева похитили директора фирмы. Полиция разыскивает серебристый Mercedes с болгарскими номерами.

Кроме того, в ноябре силовики задержали двух братьев, которые похитили криптовалютчика. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре банда похитила, пытала и требовала у жертвы четыре млн грн". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...