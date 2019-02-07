В Днепре банда похитила, пытала и требовала у жертвы четыре млн грн
Киднепперы держали днепрянина в подвале и вынудили отдать ключи от квартиры и авто
В Днепре правоохранители задержали банду похитителей. Пять человек пытали жертву и требовали 4 млн грн. К счастью, в один из моментов, когда киднепперы потеряли бдительность, мужчине удалось убежать из подвала, в котором его держали, и заявить о случившемся в полицию.
Копы установили, что мужчину похитили еще 28 января на ул. Батумской. Его держали в подвале дома, где подвергали пыткам.
"В течение суток его держали в подвале, при этом жестоко пытали и угрожали убийством. Под пытками он выдал банковские карточки с пин-кодами, ключи от квартиры и у нотариуса передал право собственности на автомобиль. Затем похитители шантажом заставили родителей потерпевшего отдать 30 000 грн и требовали еще $60 000", — рассказали в центре коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.
Правоохранителям удалось задержать пятерых членов банды. Во время обысков у них нашли оружие, а также вещи, которые они украли у потерпевшего.
"По данному факту открыты уголовные производства по ст. 186 ("Грабеж"), ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и ст. 189 ("Вымогательство"). Сейчас организатор группы и один из активных участников пыток задержаны в порядке ст. 208 УПК. Роль и степень вины других членов преступной группы устанавливаются", — добавили в центре коммуникации ГУ НП области.
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