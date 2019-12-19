В Днепре банда воровала деньги с помощью карт клиентов супермаркетов: что они придумали

Торговой сети нанесен ущерб на сумму около двух миллионов гривен

Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области работники киберполиции задержали членов преступной группировки, которые использовали уязвимости электронной системы программы лояльности всеукраинской сети супермаркетов для вывода средств со счетов. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

"За время своей деятельности злоумышленники смогли вывести с их счетов более двух миллионов гривен. Всех участников группы установлено. Работники киберполиции сообщили об имеющейся уязвимости специалистам по технической поддержке этого предприятия. Сейчас ее устранено", – рассказали правоохранители.

Всего в состав группы входило пять человек. Все они являются жителями Днепропетровщины, в возрасте от 30 до 45 лет.

"Получив информацию касательно уязвимости программного обеспечения, предназначенного для работы программы лояльности для клиентов сети супермаркетов, злоумышленники использовали ее для личного обогащения. Так, используя полученные данные, они имели возможность обналичивать зачисленные бонусные средства через кассы магазинов. Все мошеннические действия проводились во время работы в личном кабинете пользователя, установленном в приложении управления бонусной карточкой. При этом первичный балансовый счет на карточках мошенники восстанавливали через определенные программные манипуляции в приложениях, фактически пополняя счета. Это давало им возможность проводить снятие средств повторно неограниченное количество раз", – сообщили подробности правоохранители.

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Бонусные карты злоумышленники оформляли с помощью поддельных, утерянных и похищенных паспортов и документов.

"За полгода фигуранты провели более двух тысяч операций по снятию наличных из вышеуказанных карт. По предварительным данным, торговой сети нанесен ущерб на сумму около двух миллионов гривен", – рассказали в Нацполиции.

Правоохранители провели несколько обысков по месту жительства участников преступной группы. В результате изъято дополнительные носители информации, банковские карты и карточки участников программы лояльности всеукраинской сети магазинов. Кроме того, по месту жительства одного из участников группы полицейские изъяли почти полсотни пакетов с содержанием наркотических средств, боевой пистолет и патроны к нему.

Трем участникам группы уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения еще двум участникам группы.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Кропивницком полицейские задержали наркогруппировку, которую "крышевал" так называемый "надзиратель за СИЗО". В пресс-службе местной полиции рассказали, что дилеры устроили лабораторию по изготовлению метамфетамина. Основной компонент для изготовления психотропа, псевдоэфедрин, закупали в Польше, а сбытом "товара" занимались абсолютно все члены банды.

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Кроме того, ранее сообщалось о банде рэкетиров, которые терроризируют бизнесменов в Белой Церкви.

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