В Днепре бездомный нашел в мусорнике гранатомет

Владельца боеприпаса ищет полиция

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Днепрянин без определенного места жительства во время обследования мусорника обнаружил там гранатомет. Сообщение о подозрительном предмете, найденном на улице Калиновой, поступило на пульт дежурного полиции 17 апреля.

"Около 19:00 граждане нашли боеприпас и сообщили об этом на линию "102". Прибывшие на место патрульные обнаружили предмет, похожий на тубус к РПГ-22. На место вызвали следственно-оперативную группу", – сообщили корреспонденту "Сегодня" в отделе коммуникаций патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как выяснилось, необычный предмет заметил возле бака бездомный. До приезда экспертов правоохранители оцепили периметр. Теперь же стражам порядка предстоит найти владельца оружия.

Отметим, как ранее писали "Сегодня", сейчас в Днепропетровской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия. За 15 дней местные принесли 81 единицу оружия, среди которых оказались 33 снаряда времен Второй мировой войны.

"Согласно статье Уголовного кодекса Украины, граждане, которые добровольно сдали оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. А вот тем, кто незаконно хранит дома оружие, грозит до семи лет лишения свободы. Напомним, что месячник добровольной сдачи оружия продлится до конца месяца апреля", — отметили в отделе коммуникаций Национальной полиции Днепропетровской области.

Напомним, недавно во Львове в подвальном помещении многоэтажного жилого дома полицейские обнаружили оружие и боеприпасы современного образца – гранату "РГД-5", запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 грамм пороха. Подвал принадлежит 24-летнему местному жителю.

Ранее сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия,боеприпасов и взрывчатых веществ.

В городе Ковель у 49-летнего местного жителя полицейские изъяли более 5 000 боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и огнестрельное оружие. Свой арсенал мужчина хранил в одном из гаражных массивов города.

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