В Днепре более полусотни многоэтажек остаются без тепла

Сегодня, 22:06

В квартирах настолько холодно, что изо рта идет пар


В Днепре без отопления до сих пор остаются полсотни многоэтажек. Летом их переключили с заводской ТЭЦ на две городские котельные. И когда в ноябре их включили, то выяснилось, что из-за недостаточной мощности батареи внутри зданий не нагреваются.

В квартирах настолько холодно, что изо рта идет пар, а снимать верхнюю одежду здесь не хочется.

"Раз курточка, два курточка, кофточка, еще одна кофточка, рубашка теплая, все теплое", – рассказывает 72-летняя жительница Днепра Анастасия Кальпиш, которая дома ходит одетая, как на улице.

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Люди объясняют, что более 300 многоэтажек длительное время отапливала теплоэлектроцентраль машиностроительного завода. Впрочем, тарифы были самые высокие в городе – 43 гривны за квадратный метр. Летом от таких услуг чиновники решили отказаться. И начали подключать дома к другим котельным, но тепло в квартирах так и не стало.

"В квартире 13 градусов. "Жилсервис" говорит: вас переключили на другую систему, там не хватает каких-то мощностей, поэтому мы поменяем насосы или добавим там какие-то мощности. И потом, возможно, будет тепло", - говорит жительница Днепра Елена Игнатенко.

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Но коммунальщики уверяют, что более полусотни многоэтажек остаются без тепла из-за порывов теплотрассы. Старые трубы не выдерживают давления. Впрочем, их быстро чинят. И добавляют, к отопительному сезону не подготовились сами жители.

"Нужна работа всех коммунальных служб, ОСМД, аварийной бригады, теплоснабжающей организации, чтобы мы наладили, полностью отрегулировали и настроили все сопла, привели в состояние все коммуникации жильцов", – подчеркнул управляющий домами Олег Браславец.

Из-за этой ситуации двое чиновников уже получили выговоры. Впрочем, батареи в полсотни домов пока так и остаются холодными.

Не так давно премьер-министр объяснил, по чьей вине в некоторых украинских городах до сих пор нет тепла.
зима, отопление, Днепр, отопительный сезон, батареи

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Источник:

"Сегодня"

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