В Днепре бойцы КОРДа задержали группировку поджигателей: появились фото и видео

Задержанные ранее были судимы, при обысках у них обнаружили оружие

В Днепре бойцы КОРДа задержали группировку поджигателей: появились фото и видео Журавель Максим 2019-03-11T15:26:00+02:00 Днепр Задержанные ранее были судимы, при обысках у них обнаружили оружие

В Днепре бойцы спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, участников которой подозревают в поджоге одного из популярных городских кафе.

В частности, им инкриминируют нападение с поджогом заведения, которое произошло 3 февраля: тогда в помещение бросили бутылку с зажигательной смесью, от которой занялся пожар. В результате владелица заведения и одна из посетительниц получили ожоги.

Четверо участников группировки, которых подозревают в поджоге, были задержаны. Как выяснилось, мужчины в возрасте около 30 лет ранее уже были судимы. У них провели обыски, во время которых копы изъяли пистолеты, патроны, гранату Ф-1, черновики записей, мобильные телефоны. Вещественные доказательства направили на экспертизу.







"Сейчас двое мужчин задержаны. За преступления, предусмотренные статьями "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Покушение на умышленное убийство", предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также всех участников группы проверяют на причастность к совершению других преступлений", – сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

Напомним, недавно в Днепре трое неизвестных разбили витрину в магазине дорогой одежды и бросили внутрь горючую смесь. Также мы сообщали, что в Днепре ночью сгорела иномарка. Очевидцы считают, что причиной инцидента стал поджог.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.