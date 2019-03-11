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В Днепре бойцы КОРДа задержали группировку поджигателей: появились фото и видео

Сегодня, 15:26

Задержанные ранее были судимы, при обысках у них обнаружили оружие

В Днепре бойцы КОРДа задержали группировку поджигателей: появились фото и видео Днепр Задержанные ранее были судимы, при обысках у них обнаружили оружие

В Днепре бойцы спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, участников которой подозревают в поджоге одного из популярных городских кафе.

В частности, им инкриминируют нападение с поджогом заведения, которое произошло 3 февраля: тогда в помещение бросили бутылку с зажигательной смесью, от которой занялся пожар. В результате владелица заведения и одна из посетительниц получили ожоги.

Четверо участников группировки, которых подозревают в поджоге, были задержаны. Как выяснилось, мужчины в возрасте около 30 лет ранее уже были судимы. У них провели обыски, во время которых копы изъяли пистолеты, патроны, гранату Ф-1, черновики записей, мобильные телефоны. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

"Сейчас двое мужчин задержаны. За преступления, предусмотренные статьями "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Покушение на умышленное убийство", предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также всех участников группы проверяют на причастность к совершению других преступлений", – сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

Напомним, недавно в Днепре трое неизвестных разбили витрину в магазине дорогой одежды и бросили внутрь горючую смесь. Также мы сообщали, что в Днепре ночью сгорела иномарка. Очевидцы считают, что причиной инцидента стал поджог.

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Тег поджог, Днепр, задержание, поджигатель, КОРД

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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