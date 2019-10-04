В Днепре бойцы КОРДа задержали подозреваемых в серии нападений: видео

В Днепре бойцы подразделения КОРД в ходе спецоперации задержали двоих подозреваемых в совершении целого ряда разбойных нападений, совершенных на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"3 октября во время обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных были изъяты пистолет, рации, телефоны, сим-карты и другие вещи, которые использовались для совершения преступлений", – говорится в сообщении.

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Кроме того, были обнаружены и наркотики. Полицейские изъяли автомобили ВАЗ и Lanos, на которых злоумышленники могли передвигаться при совершении преступлений.

В ходе расследования полицейские установили, что участники группы – 33 и 35-летние мужчины – ранее уже отбывали наказание за разбойные нападения, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство, активно поддерживали преступные традиции и имели связи с криминалитетом.

Во время совершения одного из разбойных нападений злоумышленники проникли в дом, где жила женщина с несовершеннолетним ребенком и забрали из дома деньги и другие ценности. Было открыто уголовное производство по статье "разбой", которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование, копы выясняют личности других членов преступной группы.

Напомним, ранее в столице и области полицейские раскрыли ряд резонансных преступлений. Так, в Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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