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В Днепре будут судить "минеров", которые сообщили о бомбе в здании суда

14 июня, 14:05

Сообщить о взрывчатке попросил знакомый одного из подсудимых

Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України
Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України.

В Днепре на скамье подсудимых оказались двое местных жителей, которые сообщили о минировании Центрального апелляционного хозяйственного суда.

Как выяснилось позже, "шутниками" оказались 26- и 30-летний приятели: один из них предложил знакомому сообщить о взрывчатке за вознаграждение.

"Согласившись с предложением, последний позвонил на стационарный телефон Центрального апелляционного хозяйственного суда и сообщил о готовящемся взрыве в здании суда, зная, что эта информация является неправдивой и создаст обстановку всеобщего страха и неуверенности у людей и нарушит общественную безопасность", – рассказали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Сейчас обоим грозит наказание по статье "заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва". "Шутникам" грозит до шести лет заключения. Если суд докажет вину лжеминеров, им придется также возместить ГСЧС более 67 тысяч гривен.


Ранее сообщалось, что по Киеву прокатилась новая волна сообщений о минированиях больниц, детсадов и торговых центров. Как сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко, большинство сообщений о минировании различных объектов в разных областях Украины поступают из России.

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Тег суд, Днепр, обвинения, взрывчатка, минирование

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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