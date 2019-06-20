В Днепре цену проезда хотят поднять до восьми гривен

Дополнительные деньги хотят пустить на ремонт транспорта

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Днепре решается вопрос о повышении стоимости проезда в маршрутных такси и автобусах большой вместимости. Сейчас цена билета в городских маршрутках составляет семь гривен, а перевозчики просят поднять ее до восьми.

"Я делаю все, чтобы перевозчики, которые иногда выкручивают руки, не могли поднять тарифы. Принятое исполкомом решение не несет обязательное повышение тарифа. Оно не реализовано. Даже если это произойдет, то коснется маршрутов не по всему городу. Мы же ставим им встречный вопрос по поводу подвижного состава", — отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Между тем, перевозчики говорят, что повышение стоимости проезда поможет предприятиям погасить долги и приступить к ремонту автобусов.

"Повышение тарифа – вынужденная мера. На сегодняшний день у перевозчиков нет возможности даже выполнять капитальный ремонт автобусов, а тем более покупать новые. Нет возможности повышать зарплаты водителям и слесарям. Соответственно, отрасль просто загибается", – рассказал "Сегодня" глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков области Михаил Тонконогий.

Напомним, в Украине планируют монетизировать льготы не только на "коммуналку", но в том числе и заменить бесплатный проезд на выплату определенных сумм.

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