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В Днепре четверых копов подозревают в пытках

26 июня, 19:20

Полицейским грозит от пяти до десяти лет заключения

Фото: Facebook

В Днепре четверых полицейских Индустриального отделения полиции подозревают в пытках. Как выяснилось, еще в ноябре прошлого года стражи порядка задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в совершении кражи. Копы применили к мужчине силу, чтобы тот сознался в содеянном. Впоследствии судмедэксперты обнаружили у пострадавшего множественные телесные повреждения средней тяжести.

"Если бы мужчина признался в содеянном, ему было бы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 УК Украины ("Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему"). Такое преступление карается лишением свободы на срок от трех до шести лет", — сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В данный момент полицейским сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: 28, 127 и 365. За "применение пыток по предварительному сговору группой лиц и превышение полномочий" им грозит от пяти до десяти лет заключения. Кроме того, следователи направили ходатайство об избрании меры пресечения полицейским в виде содержания под стражей и отстранения их от должности. 

Напомним, следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении капитана полиции по подозрению в превышении власти. Установлено, что оперуполномоченный сектора криминальной полиции Левобережного отделения полиции в Донецкой области доставил водителя такси в отделение и избил его.  

Таким образом он заставлял таксиста признаться в похищении его куртки и служебного удостоверения. Вероятно, что свои вещи полицейский потерял еще раньше, ведь на момент вызова автомобиля он был пьян и без верхней одежды. За несколько недель коп начал поиски таксиста.

В результате избиения таксист получил черепно-мозговую травму и ушиб тканей лица. Избитым оказался известный в Мариуполе инструктор по парашютному спорту, руководитель клуба парашютной подготовки. Зимой он подрабатывал таксистом.

Правонарушителя уже уволили с должности. 

Также мы писали, что трем патрульным полицейским из Киева объявили подозрение в превышении власти. Так, копы не довезли мужчину домой, высадив его возле Вышгорода. Утром мужчину нашли замерзшим насмерть.

А в 2018 году прокуратура Запорожской области объявила подозрения трем сотрудникам Управления патрульной полиции города: им инкриминируют пытки и превышение власти на стационарном посту в октябре 2017 года.

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Тег кража, пытки, превышение полномочий, полицейские

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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