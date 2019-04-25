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В Днепре депутаты горсовета посреди сессии вышли из зала

Сегодня, 14:02

Депутаты назначали заместителя мэра и рассматривали финансирование ОСМД

В Днепре прошло заседание горсовета
В Днепре прошло заседание горсовета. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В Днепре состоялось очередное заседание депутатов городского совета – народным избранникам понадобилось менее двух часов, чтобы проголосовать за вопросы повестки дня, оживленно подискутировать на тему выборов президента Украины, утвердить программу финансирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и назначить Эдуарда Подлубного заместителем мэра.

Перед началом заседания в сессионном зале зарегистрировались 53 депутата из 64. Первым делом перед избранниками выступил представитель полиции Игорь Варава, отчитавшись о криминогенной ситуации на жилмассивах Парус и Покровский.

По его словам, в прошлом году в полиции были зарегистрированы 8119 заявлений о нарушении закона. Горожане чаще всего жаловались на разбойные нападения, ограбления, кражи и распространение наркотиков.

"Наиболее криминогенными остаются тупик маршрутного такси на ж/м Парус, ул. Юрия Кондратюка и ул. Большая Диевская. По каждому факту нарушения закона составлен фоторобот и проведена отработка", — сообщил Варава, добавив, что полицейские проводят превентивную деятельность с людьми, которые стоят на учете, а также патрулируют улицы.

Кроме того, между депутатами вспыхнули серьезные дискуссии во время обсуждения программы полного финансирования ОСМД. После голосования депутаты Александр Лыгин и Дмитрий Хозин покинули сессионный зал якобы из-за того, что им не дали возможности высказаться.

"Программа поможет работе объединений, которые из-за нехватки средств, времени, необходимых навыков или сложности работ, не могут присоединиться к существующей муниципальной программе софинансирования. В мэрии убеждены, что такое решение станет мощным стимулом для развития объединений, ведь претендовать на полное финансирование из городского бюджета смогут все объединения совладельцев жилых домов и жилищно-строительные кооперативы Днепра", — отметили в пресс-службе мэрии.

Во время заседания депутаты также приняли решение отказаться от металлических листов и пластиковых лент, которые используются для ограждения территории во время строительных работ. Вместо них теперь будут использоваться ограждения единого типа: сваренная оградительная сетка зеленого или синего цвета. На дорогах же будут применены пластиковые заборы.

Напомним, ранее в Днепре на предприятии по переработке пластиковых отходов произошел крупный пожар. Тогда пламя охватило 400 квадратных метров площади предприятия.

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Тег Днепр, мэрия, ОСМД, горсовет, филатов

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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