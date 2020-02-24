Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,41

В Днепре дерево упало на маршрутку

24 февраля, 23:15

По предварительной информации, обошлось без пострадавших

Вечером 24 февраля в Днепре из-за сильного ветра дерево упало на маршрутку.

Об этом говорится в одном из Telegram-каналов города.

"На углу пр. Яворницкого и Гоголя дерево упало на маршрутку. Предварительно без пострадавших", – говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, что непогода, которая обрушилась на Украину 24 февраля, продолжает нести разрушительные последствия.

Так, в Николаеве из-за шквального ветра рухнул понтонный мост через реку Ингул.

В тренде
Скандал в Новых Санжарах из-за коронавируса: протестующих уже больше тысячи

Как сообщалось ранее, в Николаеве ветер валит столбы и деревья. В частности, во дворе многоэтажного дома в районе старой железной дороги дерево рухнуло на провода и потащило за собой электроопору. После этого оно упало на "Таврию" и расплющило заднюю часть машины.

На Одесскую область обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает с домов крыши и валит на дороги деревья.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

маршрутка Днепр дерево непогода

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
Смертельное ДТП с рэкетирами в Днепре: как себя чувствует сбитая четырехлетняя девочка
Смертельное ДТП с рэкетирами в Днепре: как себя чувствует сбитая четырехлетняя девочкаДнепр
"Было всего лишь 30": в страшном ДТП в Днепре погиб известный общественник (фото)Днепр
Коллекторы довели: под Никополем женщина подожгла сына и брата, а сама повесилась (видео)
Коллекторы довели: под Никополем женщина подожгла сына и брата, а сама повесилась (видео)Днепр
Ввозили из оккупированного Донбасса: пограничники накрыли контрабанду на 20 миллионов (видео)
Ввозили из оккупированного Донбасса: пограничники накрыли контрабанду на 20 миллионов (видео)Донбасс
Сухо, но не везде: синоптики предупредили об изменениях погоды на выходных
Сухо, но не везде: синоптики предупредили об изменениях погоды на выходныхУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...