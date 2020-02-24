В Днепре дерево упало на маршрутку

По предварительной информации, обошлось без пострадавших

Вечером 24 февраля в Днепре из-за сильного ветра дерево упало на маршрутку.

Об этом говорится в одном из Telegram-каналов города.

"На углу пр. Яворницкого и Гоголя дерево упало на маршрутку. Предварительно без пострадавших", – говорится в сообщении.

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Напомним, что непогода, которая обрушилась на Украину 24 февраля, продолжает нести разрушительные последствия.

Так, в Николаеве из-за шквального ветра рухнул понтонный мост через реку Ингул.

Как сообщалось ранее, в Николаеве ветер валит столбы и деревья. В частности, во дворе многоэтажного дома в районе старой железной дороги дерево рухнуло на провода и потащило за собой электроопору. После этого оно упало на "Таврию" и расплющило заднюю часть машины.

На Одесскую область обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает с домов крыши и валит на дороги деревья.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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