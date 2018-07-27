В Днепре дети стали чаще выпивать: какие штрафы грозят родителям

В Днепре и дня не обходится без новостей о детском травматизме. То школьники гуляют по стройкам, где травмируются, то дерутся с прохожими, то стреляют из травматического оружия и даже "минируют" здания. Причиной таких шалостей нередко становится алкоголь. В полиции отмечают: в нынешнем году значительно увеличилось количество случаев детского пьянства. Иногда родители сами разрешают своим чадам алкогольные напитки, за что впоследствии могут понести уголовное наказание. "Сегодня" выяснила, чем детвора занимается на каникулах и какая ответственность грозит им и родителям за нарушение порядка.

В Днепре, как и во всей Украине, во время летних каникул полицейские проводят профилактические меры, направленные на уменьшение случаев продажи спиртного несовершеннолетним.

"С продавцами проводим разъяснительные беседы. К сожалению, на сегодняшний день мы видим, что большое количество детей все-таки употребляют алкоголь. По официальным данным Национальной полиции Украины, каждое пятое преступление, которое совершается ребенком, совершается им в состоянии алкогольного опьянения", — рассказала "Сегодня" начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Анна Карпеченкова.

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Часто копы находят компании подростков, распивающих спиртное, на пляжах, водоемах, в заброшенных зданиях. Нередко такие гуляния приводят к правонарушениям и травматизму. С начала года в отношении подростков в возрасте 16-17 лет инспекторы ювенальной превенции составили 243 протокола за распитие алкоголя в общественных местах.

В управлении отмечают, что административная ответственность наступает с 16 лет. При этом если ребенок младше, ответственность за его действия несут родители. Так, за этот год копы составили уже 2041 протокол за невыполнение родительских обязанностей.

За халатное отношение к детям родители могут отделаться предупреждением или штрафом в 170 грн. При этом на них также распространяется и уголовная ответственность согласно ст. 304 УК Украины ("Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в пьянство, занятие попрошайничеством, азартными играми").

"Если доведение до состояния опьянения произошло один раз — будет составлен админпротокол. В этом году было зафиксировано уже 126 подобных случаев, что больше, чем в 2017-м — тогда было 115 фактов", — рассказали "Сегодня" в управлении превентивной деятельности.

Чтобы уберечь детей, специалисты советуют просматривать соцсети ребенка.

"Если он заводит знакомства в соцсетях, то этот незнакомец-друг может назначить ему встречу, на которую он пойдет, ничего не сказав родителям. Нужно понимать, что друг в социальной сети — это незнакомец в реальной жизни", — говорит Анна Карпеченкова.

Также не стоит пренебрегать разъяснительными беседами, рассказывая подростку, как следует действовать, если попал в беду: позвонить в полицию, попросить помощь у прохожего.

АКЦИЯ ЗДОРОВЬЯ

Чтобы уберечь детей от необдуманных поступков, копы и чиновники запустили акцию "Ответственность начинается с себя". Горожан просят сообщать в полицию о фактах распития алкоголя несовершеннолетними, а также о недобросовестных продавцах, которые продают спиртное детям.

Напомним, в Днепре запретили алкоголь.

Ранее на Закарпатье во время колядования двое детей отравились алкоголем.