В Днепре девушка сорвалась с четвертого этажа общежития, влезая в окно по простыням

Девушка не имеет никакого отношения к данному учебному заведению и в этом общежитии не проживала

Фото: dp.informator.ua.

В Днепре девушка сорвалась с высоты, пытаясь забраться в окно общежития Автотранспортного колледжа НТУ на проспекте Александра Поля. Инцидент произошел сегодня, 3 июля. Она отделалась легкими ушибами, однако теперь ее и ее родителей ждет длительный разговор с полицией.

Позже выяснилось, что девушка не имеет никакого отношения к данному учебному заведению и в этом общежитии не проживала. Утром она пришла к своим знакомым и, понимая, что комендант ее не пропустит, те решили затащить подругу к себе в комнату через окно, сообщает "Информатор". Поскольку речь шла о подъеме на 4-й этаж, мальчики не придумали ничего лучше, чем связать веревку из простыней. Прочная, казалось бы, конструкция дала сбой — девушка сорвалась с высоты и упала прямиком на крышу небольшой пристройки.

Все обошлось — она отделалась только ушибами, содрала коленки и поранила руку, но ситуация не осталась незамеченной. Не прошло и десяти минут, как ко входу в общежитие подъехал экипаж патрульной полиции. Практически сразу инспекторы установили личности инициаторов затеи и попросили их спуститься вниз.

"В 6 утра звонит мне **** и говорит, мол, так и так, надо затянуть девочку на наш этаж. Я сказал, что не стоит, и вообще я хочу спокойно уйти на каникулы без всяких проблем. Он меня полтора часа уговаривал. Ну и я ему сказал, чтобы, если что, он взял всю вину на себя. У нее рука соскользнула — и она сорвалась с 4-го этажа, упала на крышу", — рассказал один из парней.

Оказалось, что одного из них два дня назад отчислили из колледжа. Вопрос о том, как так вышло, что парень до сих пор живет в общежитии, остался открытым. Парень, в свою очередь, объяснил, что не знал об исключении и вообще планировал идти на пересдачу. На место происшествия вызвали руководство учебного заведения, а также родителей милой "скалолазки". С ними сейчас общаются правоохранители.

Напомним, в Тернополе пенсионер пытался спуститься из окна по интернет-кабелю и погиб. О полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.

Также мы писали, что в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали.

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