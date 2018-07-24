В Днепре девушку избили за стриптиз на улице

Вчера, 18:57

Стоящие рядом мужчины снимали драку на видео 

Фото: рixabay.com
Фото: рixabay.com

В Днепре на улице Академика Янгеля средь бела дня полураздетая девушка танцевала эротический танец. Зрелище привлекло немало горожан, которые происходящее начали снимать на камеры мобильных телефонов. Однако внезапно к полураздетой девушке подбежала неизвестная женщина, повалила ее на землю и нецензурно выражаясь, обвинила в продажности. Обе женщины были нетрезвые.

В свою очередь, в управлении Патрульной полиции Днепропетровской области инцидент не комментируют, поскольку на место экипаж копов не вызывали. Однако уточняют: нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, а также подобные танцы можно квалифицировать согласно статьям 178 КУпАП ("Появление в нетрезвом виде в общественных местах") и 173 КУпАП ("Мелкое хулиганство"). Согласно закону, им придется заплатить штраф: 85 и 119 гривен.

Напомним, недавно в Днепре пьяный голый мужчина напал на детей и подрался с прохожим. После чего, не дожидаясь полиции, со своими друзьями ушел в неизвестном направлении.

Мы также сообщали, что в Днепре на Набережной произошла массовая драка между молодыми людьми. Некоторые участники конфликта после случившегося теряли сознание.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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