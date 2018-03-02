В Днепре "добрые феи" Миграционной службы попались на взятке

Сегодня, 20:03

Чиновники предлагали за отдельную плату "ускорить" оформление паспортов

Фото: Facebook Ларисы Сарган
Фото: Facebook Ларисы Сарган

В Днепре сотрудники генпрокуратуры и Службы безопасности Украины задержали взяточников из Государственной миграционной службы, которые за взятки ускоряли оформление заграничных паспортов.

Об этом в своем Facebook рассказала спикер генерального прокурора Лариса Сарган.

"Многомесячные ожидания изготовления заграничного паспорта ощутили на себе многие. А кто-то пользовался услугами "добрых фей" от ГМСУ. 800 гривен сверху – и вам обещали ускорить получение документа. Вчера "фей" задержали", – написала она.

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Сарган уточнила, что задержание было проведено в рамках уголовного производства относительно преступной схемы получения неправомерной выгоды сотрудниками Государственной миграционной службы Украины.


Фото: Facebook Ларисы Сарган

Фото: Facebook Ларисы Сарган

Фото: Facebook Ларисы Сарган

Фото: Facebook Ларисы Сарган

Было установлено, что заместитель начальника одного из отделов ГМС по предварительному сговору с Директором департамента этого же органа получали от граждан деньги за совершение действий с использованием служебного положения, направленных на предоставление преимуществ этим людям в быстром получении загранпаспортов.

"Указанные работники центрального органа исполнительной власти были убеждены, что факта оплаты гражданами официальных платежей было недостаточно для позитивного результата в получении  загранпаспорта", – добавила спикер.

В заключение она добавила, что 1 марта во время получения неправомерной выгоды указанных лиц задержали с поличным, были изъяты вещественные доказательства и сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения в совершении преступления, а также избрание меры пресечения.

Ранее в Киеве на системном взяточничестве поймали главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраны окружающей среды Дарницкой РГА.

Чиновника задержали с поличным при получении им второй части взятки в шесть тысяч.

Также в прокуратуре заявили о том, что уличили во взяточничестве директора государственного предприятия "Агроспецсервис", которого поймали на получении 35 тысяч грн и 3 тыс. долларов США.
взятка, днепр, загранпаспорт, ГМС

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Источник:

"Сегодня"

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