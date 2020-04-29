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В Днепре дома, где живут госпитализированные с COVID-19, пометили листовками

29 апреля, 04:39

Елена Вус

В мэрии сообщили, что объявления развесили на около 150 домах города

В Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирус COVID-19, пометили соответствующим объявлением.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Днепра, передает "Радио Свобода"

В мэрии сообщили, что объявления развесили на около 150 домах города.

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Фото: соцсети

В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

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В горсовете отметили, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, дезинфицировать будут чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

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Ранее в Днепре уже выкопали 600 могил для потенциальных жертв коронавируса. По словам градоначальника, это не было проявлением паники.

Как известно, количество зараженных коронавирусом в Украине приближается к психологической отметке – еще сутки, и может стать 10 тысяч. На данный момент инфицированных 9410 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, только за сутки умерли 19 человек.

Степанов добавил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса было в Киеве – 78 и в Черновицкой области – 54. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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