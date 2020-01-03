В Днепре дорожает проезд в общественном транспорте: подробности

Теперь поездка в городских автобусах обойдется в 8 гривен

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Днепре с сегодняшнего дня, 3 января, подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает "Информатор".

Теперь поездка в городских автобусах обойдется в 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах — 6 гривен.

"Все проездные купленные до повышения тарифа, т.е до 03.01.2020 будут действовать до окончания своего срока. С 00:00 03.01.2020 проездные билеты будут переоценены, на них мастичной печатью будет проставлена новая цена", — рассказал директор КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков.

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Ранее сообщалось, что жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов на проезд в общественном транспорте заблокировали движение в центре города, перекрыв три дороги.

Кроме того, в Facebook появилось видео итальянца Альфонсо Оливера, который переехал жить в Украину, где он исполняет песню, посвященную маршрутке.

Также мы писали, что Львов может стать первым городом Украины, в котором не будет маршруток: петицию об их замене новыми автобусами уже поддержали депутаты.

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