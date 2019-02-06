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В Днепре двое грабителей отобрали сумку, в которой было 100 тысяч долларов

Сегодня, 12:44

Ограбление произошло возле подъезда, когда пострадавший вышел на улицу

Иллюстрация. Фото: gx.net.ua.
Иллюстрация. Фото: gx.net.ua..
В Днепре двое грабителей отобрали сумку, в которой было 100 тысяч долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/850/92c/5c485092cfef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/850/92c/5c485092cfef2.jpg Днепр Ограбление произошло возле подъезда, когда пострадавший вышел на улицу

В Днепре трое неизвестных ограбили местного жителя, похитив у него сумку, в которой было 100 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, когда мужчина выходил из подъезда дома с деньгами, на него напали, повалили на землю, выхватили из рук сумку, сели в автомобиль и скрылись с места преступления.

По факту нападения было открыто уголовное производство по статье "грабеж", копы начали розыск для задержания грабителей.

Как узнали местные журналисты, жертвой нападения стал глава предприятия по ремонту промышленного оборудования, который снял деньги со своего счета в банке.

Напомним, недавно в Кривом Роге пять грабителей в масках вынесли из ювелирного магазина драгоценности. Также мы сообщали, что в Днепре на вокзале мужчина, представившись ветераном АТО, ограбил человека.

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Тег ограбление, Днепр, нападение, грабеж

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