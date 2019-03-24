Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре двое мужчин отравились боярышником

Сегодня, 11:24

"Застролье" с боярышником закончилось трагедией

Настойка боярышника. Иллюстрация
Настойка боярышника. Иллюстрация. Фото: Информатор
В Днепре двое мужчин отравились боярышником //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/749/d3a/5c9749d3a4639.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/749/d3a/5c9749d3a4639.jpg Днепр "Застролье" с боярышником закончилось трагедией

В Днепре вечернее "застолье" двоих мужчин, которые решили выпить настойки боярышника, закончилось трагедией – один из них умер, а второй оказался в больнице.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел 23 марта, около 22:00 возле одного из магазинов в центре города, где патрульные заметили двоих мужчин, один из которых громко кричал.

Копы проверили пульс молчаливого участника "застолья", которому на вид около 25 лет, и обнаружили, что тот мертв.

Второго охватила паника, он не понимал, что происходит и сопротивлялся медикам, которые пытались оказать ему помощь.

Позже он признался, что вместе со своим другом они решили выпить настойку боярышника. Его слова подтверждались тем, что вокруг места происшествия было немало много пустых флакончиков из-под настойки. Мужчину госпитализировали.

Стоит напомнить, что под названием "Боярышник" выпускается концентрат для принятия ванн. На этикетке есть предупреждение о том, что средство нельзя принимать внутрь, поскольку в его состав входит концентрированный метиловый спирт. Несмотря на это, люди, страдающие алкогольной зависимостью, употребляют продукцию из-за ее дешевизны, что нередко приводит к летальным случаям.

Так, ранее в Киеве от настойки "Боярышника" прямо на улице умер мужчина. Его тело нашли возле площадки для мини-футбола, а рядом с ним лежало несколько пустых бутылочек из-под настойки и бутылка водки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Днепр, отравление, боярышник

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре двое мужчин отравились боярышником". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ценители боярышника и дикого ганджубаса: офицер ВСУ поймал боевиков "ЛНР" на лжи

9 ноября 2018, 04:24

Оккупанты трижды меняли версию произошедшего, и даже в окончательной не сходились концы с концами

Претендент на премию Дарвина: пьяный боевик "проверил" бронежилет на пробиваемость

5 сентября 2018, 12:56

Две из пяти пуль оказались смертельными

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Чего лишится после развода Ани Лорак

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Ученые назвали овощ для снижения давления

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Мыться каждый день - вредно
Загрузка...

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

Вчера, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Битва за Азов: кто и почему в Евросоюзе заблокировал появление "азовского пакета" санкций

22 марта, 07:39

Конгресс рассматривает закон, который предусматривает более мощные санкции против финсектора России, но у Трампа не продемонстрировали готовность применить против РФ жесткие меры

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

В пролёте! Глафиру Тарханову постигло большое разочарование