В Днепре двое мужчин отравились боярышником

"Застролье" с боярышником закончилось трагедией

Настойка боярышника. Иллюстрация. Фото: Информатор

В Днепре двое мужчин отравились боярышником //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/749/d3a/5c9749d3a4639.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/749/d3a/5c9749d3a4639.jpg 2019-03-24T11:24:58+02:00 Днепр "Застролье" с боярышником закончилось трагедией

В Днепре вечернее "застолье" двоих мужчин, которые решили выпить настойки боярышника, закончилось трагедией – один из них умер, а второй оказался в больнице.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел 23 марта, около 22:00 возле одного из магазинов в центре города, где патрульные заметили двоих мужчин, один из которых громко кричал.

Копы проверили пульс молчаливого участника "застолья", которому на вид около 25 лет, и обнаружили, что тот мертв.

Второго охватила паника, он не понимал, что происходит и сопротивлялся медикам, которые пытались оказать ему помощь.

Позже он признался, что вместе со своим другом они решили выпить настойку боярышника. Его слова подтверждались тем, что вокруг места происшествия было немало много пустых флакончиков из-под настойки. Мужчину госпитализировали.

Стоит напомнить, что под названием "Боярышник" выпускается концентрат для принятия ванн. На этикетке есть предупреждение о том, что средство нельзя принимать внутрь, поскольку в его состав входит концентрированный метиловый спирт. Несмотря на это, люди, страдающие алкогольной зависимостью, употребляют продукцию из-за ее дешевизны, что нередко приводит к летальным случаям.

Так, ранее в Киеве от настойки "Боярышника" прямо на улице умер мужчина. Его тело нашли возле площадки для мини-футбола, а рядом с ним лежало несколько пустых бутылочек из-под настойки и бутылка водки.

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