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В Днепре двухлетняя девочка попала в ловушку возле бассейна

25 июля, 21:23

Ребенок засунул ручку в трубу и не сумел вынуть


В Днепре двухлетняя девочка играла возле бассейна и попала в ловушку – она засунула руку в трубу, а вытащить не смогла.

Взрослым пришлось вызывать спасателей, которые сняли верхний слой бетона вокруг металлической трубы и срезали ее, а девочку – освободили.

Напомним, в январе в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. В феврале же в Киеве в новом доме чудом удалось избежать трагедии: на этот раз в неисправном лифте чуть не пострадала беременная

В прошлом году на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пенсионерка, которая живет на 16 этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-м лифт резко начал падать вниз.Подъемник пролетел вниз 10 этажей и остановился на третьем. Люди, которые услышали грохот от падающего лифта, вызвали полицию и "скорую", которые прибыли в течении 10 минут. Через 40 минут после этого на место инцидента прибыли лифтеры, которые открывали дверь лифта еще в течение часа. Сама же женщина из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.

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Тег Днепр, ребенок, труба, ГСЧС

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