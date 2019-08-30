В Днепре электромонтеры ДТЭК прибывают на выезды быстрее благодаря новым автомобилям

Ремонтникам требуется меньше времени на ликвидацию аварий, чтобы вернуть электричество в дома людей

В Днепре оперативно-выездные бригады городских электросетей получили новые автомобили, на которых можно быстрее и удобнее добираться до места ремонта.

Электромонтеры говорят, что теперь им требуется меньше времени, чтобы ликвидировать аварию и вернуть свет в дома людей.

Такие же современные машины планируют закупить для большинства районов Днепропетровской области. Кроме того, автомобили оснащены новыми современными инструментами.

Технику для оперативно-выездных бригад закупила компания ДТЭК Днепровские электросети.

"ДТЭК модернизирует традиционную энергетику, повышая качество обслуживания предоставляемых услуг. На сегодняшний день мы достаточно серьезно модернизируем автомобильный парк, модернизируем оборудование, в том числе автомобильный парк, для того, чтоб наши сотрудники имели возможность в нормальных условиях производить аварийно-восстановительные работы, проводить плановые ремонтные работы, чтоб это происходило быстрее и качественнее", – говорит Генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук.

Ежедневно аварийщики получают десятки заявок от жителей города. А во время непогоды количество обращений к Днепровским электросетям возрастает в разы.

Благодаря новым автомобилям реагировать на звонки абонентов и устранять неисправности аварийные бригады смогут вдвое быстрее.

"Задачи будут решаться более оперативно, более слаженно. Зачастую нельзя было выехать из-за технических причин и проблем самого транспорта. Каждый день какой-то из автомобилей выходил из строя", – рассказал начальник Днепровских городских электросетей Михаил Бубнов.

Четыре новенькие авто – уже на улицах Днепра. Внутри – просторный салон, кондиционер и специальное оборудование для ремонтников.

"Здесь у нас находятся защитные средства, огнетушители, предохранители, все, чем мы пользуемся в течение рабочей смены", – показал водитель-электромонтер оперативно-выездной бригады Андрей Пеня.

"Машины XXI века, будем говорить. Которые сделаны для людей, для того, чтоб людям приятно было на них работать", – подчеркнул начальник Днепровских городских электросетей Михаил Бубнов.

Как только получен звонок – оперативная бригада отправляется на вызов. Несколько минут – и проблема ликвидирована.

"Вижу, уже второй блок включили, спасибо, вы как всегда оперативно", – говорит вызвавший бригаду потребитель.

"Рады стараться" – отвечают сотрудники оперативно-выездной бригады.

Обновления автопарка работники Днепровских городских электросетей ждали не один год, признался водитель-электромонтер Андрей Пеня. По его словам, преимущества нового транспорта уже успели оценить.

"Наконец до нашей службы дошли новые автомобили нового поколения. Раньше мы ездили на старых "Газелях" убитых, сейчас, конечно, очень комфортно. Наш рабочий день раньше начинался с ремонта, а потом уже ехали к абонентам. Теперь, как только пришла заявка – мы сразу сели, поехали", – добавил Андрей Пеня.

В этом году компания ДТЭК закупила около полусотни новых автомобилей. Уже к началу отопительного сезона спецтранспорт передадут районным электросетям.

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