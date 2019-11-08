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В Днепре фура впечатала легковушку в столб: появились фото

8 ноября, 10:11

ДТП произошло на съезде с Кайдакского моста

В Днепре где недавно легковушка с тремя детьми врезалась в столб, утро 8 нобря не обошлось без ДТП – на съезде с Кайдакского моста столкнулись фура и легковушка.

Как сообщает "Информатор", авария случилась около 8:20. Фура MAN ехала в крайнем правом ряду, а "Таврия" — в среднем. Легковушка начала перестраиваться в правый ряд, но попала в "слепую зону", и водитель грузовика не заметил ее. Фура влетела в автомобиль и буквально впечатала его в столб.

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В результате ДТП никто не пострадал и помощь медиков не понадобилась. На место уже приехали патрульные и выясняют детали аварии.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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