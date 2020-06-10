В Днепре гигантская змея заползла в квартиру на седьмом этаже (видео)

В Днепре произошел необычный случай – в квартиру на седьмом этаже многоэтажки заползла крупная змея.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, все случилось в жилом доме на улице Юрия Савченко Чечеловское района города. Женщина, которая обнаружила пресмыкающееся в одной из комнат своей квартиры, сразу же вызвала спасателей.

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На место направили подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. Когда они примчались на место, пресмыкающееся длиной ориентировочно 1 метр ползало на кухне.

"Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили змею с помощью специального устройства и выпустили на волю за пределами города", – рассказали спасатели.

В пресс-службе отметили, что к работам привлекли четырех человек личного состава и одну единицу техники.

Напомним, не так давно во Львовской области прямо во дворе дома в селе Явор Турковского района змея укусила ребенка.

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Также мы рассказывали, что ученые в Южной Америке обнаружили подтверждение того, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами.

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