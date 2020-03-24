В Днепре глава ОСББ замуровала котов, паникуя из-за коронавируса

В Днепре женщина-председатель общества совладельцев многоквартирного дома, испугавшись слухов о распространении коронавируса животными, приказала замуровать дворовых котов.
Об этом в своем Facebook сообщила зоозащитница Алена Малик.
"Днепр. Обращаюсь к жителям этого города. Люди, перестаньте заниматься бредом!!! Первые дни карантина, а у вас уже пошло осложнение на всю голову! 22 марта председатель одного из домов по улице Калиновая, решив, что коты, которые живут в подвале дома каким-то чудесным образом являются переносчиками вируса, приказала поставить сетки и забетонировать все ходы и выходы", - написала она.
По ее словам, на замечания жильцов дома женщина отреагировала крайне резко.
"Естественно, не обошлось без скандала! Люди, если дело так и дальше пойдёт, то мы в подобной панике и без вируса друг друга за неделю поубиваем!"- подчеркнула женщина.
Также она напомнила, что животные не являются переносчиками вируса.
Напомним, ранее мы писали о том, как президента Украины Владимира Зеленского защищают от коронавируса.
Больше о карантинных мерах и методах борьбы с пандемией в стране вы можете узнать в онлайн-хронике "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 23 марта" на нашем сайте.
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