В Днепре горел торговый киоск: появились фото и видео
Причину пожара устанавливают правоохранители
В Днепре ночью произошел пожар: пламя охватило торговый павильон. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно сегодня 00:52. Пламя охватило торговый павильон на улице Кожемяки в Амур-Нижнеднепровском районе города. Когда туда прибыли спасатели, пламя успело уничтожить потолок киоска на площади двух "квадратов". Пожар удалось локализовать в 1:19, а ликвидировали его в 1:55.
"К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее в Днепропетровской области во время пожара погибла женщина. Спасателям удалось спасти двух человек, в том числе и ребенка.
Также мы писали, что за минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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