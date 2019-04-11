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В Днепре горел торговый киоск: появились фото и видео

Сегодня, 09:55

Причину пожара устанавливают правоохранители

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.
В Днепре горел торговый киоск: появились фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee5/400/5caee5400141d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee5/400/5caee5400141d.jpg Днепр Причину пожара устанавливают правоохранители

В Днепре ночью произошел пожар: пламя охватило торговый павильон. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня 00:52. Пламя охватило торговый павильон на улице Кожемяки в Амур-Нижнеднепровском районе города. Когда туда прибыли спасатели, пламя успело уничтожить потолок киоска на площади двух "квадратов". Пожар удалось локализовать в 1:19, а ликвидировали его в 1:55.

"К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в Днепропетровской области во время пожара погибла женщина. Спасателям удалось спасти двух человек, в том числе и ребенка. 

Также мы писали, что за минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Тег пожар, Днепр, спасатели, киоск, ГСЧС

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