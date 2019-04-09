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В Днепре горело информационное агенство

Сегодня, 16:05

Спасатели эвакуировали находившихся в здании сотрудников и посетителей

Фото: opentv.media
Фото: opentv.media.
В Днепре горело информационное агенство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c97/1f5/5cac971f5fc19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c97/1f5/5cac971f5fc19.jpg Днепр Спасатели эвакуировали находившихся в здании сотрудников и посетителей

В Днепре, в здании по улице Староказацкой, 40Б, произошел пожар. Инцидент случился сегодня, 9 апреля, около 09:10, сообщает "Відкритий".

В частности, в офисном здании расположен медиа-холдинг "Відкритий" и информагенство "Мост-Днепр". Прибывшие на место спасатели эвакуировали находившихся в здании сотрудников и посетителей.

Как установили спасатели, в серверной ИА "Мост-Днепр" произошло задымление. Пожар ликвидировали около 09:30. Пострадавших нет. Работа информагенства приостановлена.

Напомним, в Киеве горел рынок "Березняки". Огонь вспыхнул в ларьке, в котором продавали одежду.

Также мы писали, что в Кировоградской области пожар в магазине едва не уничтожил все село.


Также мы писали, что в Черноморском порту произошел пожар. Прибыв на место, спасатели установили, что горят брезентовые укрытия для грузовых вагонов. Пожар локализовали и полностью ликвидировали в течение 12 минут на площади 20 квадратных метров.

Напомним, в среду вечером в Кропивницком  на улице Киевской возле Ковалевского моста прогремели как минимум шесть взрывов на газовой автозаправочной станцииВ результате три человека оказались в больнице, один из них в реанимации.


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Тег пожар, Днепр, задымление, эвакуировали

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