В Днепре горело информационное агенство
Спасатели эвакуировали находившихся в здании сотрудников и посетителей
В Днепре, в здании по улице Староказацкой, 40Б, произошел пожар. Инцидент случился сегодня, 9 апреля, около 09:10, сообщает "Відкритий".
В частности, в офисном здании расположен медиа-холдинг "Відкритий" и информагенство "Мост-Днепр". Прибывшие на место спасатели эвакуировали находившихся в здании сотрудников и посетителей.
Как установили спасатели, в серверной ИА "Мост-Днепр" произошло задымление. Пожар ликвидировали около 09:30. Пострадавших нет. Работа информагенства приостановлена.
Напомним, в Киеве горел рынок "Березняки". Огонь вспыхнул в ларьке, в котором продавали одежду.
Также мы писали, что в Кировоградской области пожар в магазине едва не уничтожил все село.
Также мы писали, что в Черноморском порту произошел пожар. Прибыв на место, спасатели установили, что горят брезентовые укрытия для грузовых вагонов. Пожар локализовали и полностью ликвидировали в течение 12 минут на площади 20 квадратных метров.
Напомним, в среду вечером в Кропивницком на улице Киевской возле Ковалевского моста прогремели как минимум шесть взрывов на газовой автозаправочной станции. В результате три человека оказались в больнице, один из них в реанимации.
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