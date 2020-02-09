В Днепре горело общежитие: есть пострадавшие

Пожар в комнате общежития ликвидировали в течение часа

/ Фото: Pixabay

В Днепре, где ранее горел склад, возник пожар в общежитии семейного типа, в результате которого госпитализировали 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"9 февраля в 16:23 в г. Днепр по адресу проспект Слобожанский, 106 в комнате на шестом этаже девятиэтажного общежития семейного типа возник пожар, в результате которого госпитализированы 5 человек. В 17:23 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ГСЧС, во время тушения на свежий воздух вывели 40 человек. Огонь повредил мебель и вещи домашнего обихода на площади 12 квадратных метров. К тушению привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно на территории депо в Дарницком районе столицы произошел масштабный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров.

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