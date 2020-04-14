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В Днепре горожане игнорировали карантин и выбрались на природу (фото, видео)

14 апреля, 18:50

Руслан Ровик

Журналисты сняли на фото днепрян, которые выбрались на природу, игнорируя карантин

В Днепре, где мэр города жестко предупредил священнослужителей о необходимости соблюдать карантин во время пасхальных праздников, солнечная погода в выходной день заставила многих горожан выйти на природу, игнорируя средства защиты.

Журналисты местного издания "Відкритий" отправились в Тоннельную балку, где обнаружили более сотни нарушителей карантина.

"Сотни людей как ни в чем не бывало гуляют по Тоннельной балке, которая давно стала популярным местом для отдыха на природе", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что в балке не установлено никаких ограничительных знаков или указателей, однако сюда пришло местных жителей, чтобы понежиться на солнце.

Нарушителей за время съемок было обнаружено более сотни, при этом ни разу в объектив не попадали патрульные или полиция.

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Многие горожане прогуливались группами по 7-10 человек как ни в чем не бывало, и при этом ни один из них не гулял в защитной маске или перчатках.

Напомним, ранее в Днепре выкопали 600 могил для потенциальных жертв коронавируса. По словам градоначальника, это не было проявлением паники.

Также мы сообщали о том, как действовать, чтобы не нарушать карантин:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Днепр карантин коронавирус филатов Борис Филатов

Источник: Сегодня

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