Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре горожане призвали полицию и военных ввести патрули в спальных районах

25 июля, 03:05

Местные жители отметили рост числа грабежей и уличных нападений

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Днепре из-за участившихся грабежей и уличных нападений местные жители призвали власти города организовать патрулирование спальных районов.

Так, в документе, который опубликован в Единой системе местных петиций, автор замечает, что в последнее время в спальных районах увеличилось количество краж и разбойных нападений.

Кроме того, в общественных местах люди распивают спиртные напитки, также в торговых точках продают алкоголь и табак несовершеннолетним.

"На каждом шагу завуалированно работают точки с игровыми автоматами. Требование к руководителям города, совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией, обеспечить патрулирование города, особенно спальных районов", — говорится в петиции.

Документ набрал необходимое количество – тысячу голосов и будет рассмотрен чиновниками.

Напомним, что, по данным полиции, в Киеве за первые три месяца 2019 года в четыре раза уменьшилось количество краж машин и втрое – грабежей. 

Ранее мы сообщали, что в Киеве на протяжении 2018 года уровень преступности уменьшился – по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 65 тысяч преступлений, их стало на 16% меньше. Самым опасным районом Киева по итогам 2018 года стал Шевченковский – за 12 месяцев здесь было совершено 8524 преступлений.

Также смотрите в сюжете о крупной партии наркотиков, которую изъяли в столице.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег преступность, Днепр, военные, полиция, грабеж, петиция, патрулирование , нападения

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре горожане призвали полицию и военных ввести патрули в спальных районах". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В горсовете Днепра на сессии ввели мораторий, обсудили бюджет и ушли на каникулы

Вчера, 19:34

Депутаты на заседании решали ряд важных вопросов

В Днепре 17-летнему "минеру-шутнику" грозит до шести лет тюрьмы

Вчера, 19:04

Парень сообщил в полицию о взрывчатке в двух жилых домах

Как будут расти тарифы на газ для населения: прогноз Нацбанка

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

В Симпсонах был предсказан финал Игры престолов

Регина Тодоренко опубликовала фото в свадебном платье

Пластические хирурги научились делать кубики пресса

Всевидящая камера – Insta360 One

Fitbit представила новые фитнес-трекеры и смарт-часы

Windows 10 станет более красочной

Как будут расти тарифы на газ для населения: прогноз Нацбанка

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Энергетика черного цвета – носить или нет?

The International 2019 пройдет в Шанхае с 20 по 25 августа
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь