В Днепре горожане призвали полицию и военных ввести патрули в спальных районах
Местные жители отметили рост числа грабежей и уличных нападений
В Днепре из-за участившихся грабежей и уличных нападений местные жители призвали власти города организовать патрулирование спальных районов.
Так, в документе, который опубликован в Единой системе местных петиций, автор замечает, что в последнее время в спальных районах увеличилось количество краж и разбойных нападений.
Кроме того, в общественных местах люди распивают спиртные напитки, также в торговых точках продают алкоголь и табак несовершеннолетним.
"На каждом шагу завуалированно работают точки с игровыми автоматами. Требование к руководителям города, совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией, обеспечить патрулирование города, особенно спальных районов", — говорится в петиции.
Документ набрал необходимое количество – тысячу голосов и будет рассмотрен чиновниками.
Напомним, что, по данным полиции, в Киеве за первые три месяца 2019 года в четыре раза уменьшилось количество краж машин и втрое – грабежей.
Ранее мы сообщали, что в Киеве на протяжении 2018 года уровень преступности уменьшился – по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 65 тысяч преступлений, их стало на 16% меньше. Самым опасным районом Киева по итогам 2018 года стал Шевченковский – за 12 месяцев здесь было совершено 8524 преступлений.
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