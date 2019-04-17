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В Днепре горожане смогут следить за строительством дорог онлайн

Сегодня, 20:24

Для горожан создали карту, на которой видно, где проходит ремонт

Ремонт дороги
Ремонт дороги. Фото: М. Журавель, Сегодня

В Днепре, где ранее на выделили 300 миллионов гривен на обустройство дорог, появилась онлайн-карта, на которой горожане могут отслеживать, где проходит ремонт дорог. С соответствующей идеей днепряне обратились к местным чиновникам, которые нанесли очередной слой на "Открытую карту Днепра".

Чтобы увидеть, где именно сейчас работают дорожники, пользователю необходимо выбрать один из восьми районов города, после чего перед ним откроется ремонтируемый объект.

"На одном из эфиров мне поступило предложение от жителей создать информационную карту с указанием улиц, которые будут отремонтированы в 2019 году. Сделано!" — написал на своей странице в сети заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Ранее"Сегодня" разбирались, как водитель может получить компенсацию за ущерб от ям. В первую очередь, автомобилистам советуют вызывать полицию.


Также мы рассказывали, что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям. Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров "залатанных".

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Тег строительство, Днепр, дороги

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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