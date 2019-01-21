В Днепре готовят масштабную реформу стоматполиклиник

Вместо семи поликлиник обслуживать горожан будут три

В Днепре сменили "прописку" сразу семь стоматполиклиник. Фото: Сегодня

В Днепре готовят масштабную реформу стоматполиклиник Журавель Максим //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e4/b7a/5c45e4b7a618e.png //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e4/b7a/5c45e4b7a618e.png 2019-01-21T17:36:00+02:00 Днепр Вместо семи поликлиник обслуживать горожан будут три

В Днепре планируется масштабная медицинская реформа – в городе объединят детские и взрослые стоматологические клиники. Вместо семи поликлиник обслуживать горожан будут три: две на правом берегу и одна – на левом. Дети в них будут получать бесплатное лечение.

Чтобы улучшить качество обследования и лечения пациентов, чиновники перевели на баланс города четыре взрослые и три детские стоматологии, уверяя, что это позволит реорганизовать предоставление медуслуг. Финансировать детские поликлиники будут за счет взрослых стоматологий.

"Этот шаг был необходим, потому что взрослые стоматологические поликлиники имеют хозрасчетные отделения и могут оказывать платные услуги, детские — нет. Объединение позволит улучшить состояние детских стоматологических поликлиник — оборудование, ремонт, медикаменты, и увеличить объем предоставления бесплатной медицинской помощи маленьким жителям Днепра", - сообщил директор гордепартамента охраны здоровья населения Андрей Бабский.

Уже через месяц детская стоматологическая поликлиника №2 получит новое помещение в Центре первичной медико-санитарной помощи №4 (ул. Героев, 22). Сейчас же поликлиника находится в подвале жилой 9-этажки.

"Там нет отдельного подключения к электрическому щитку, поэтому в кабинете часто выбивает свет. Кроме того, кабинет находится над подвальным помещением, и кабинет часто подтапливает. Кроме того, там живут крысы и тараканы", – рассказала "Сегодня" заместитель главврача по медицинской части КУ "Стоматологическая поликлиника №1" Днепровского горсовета Елена Фетисова.

Со сменой "прописки" стоматологи получат и современное оборудование. При этом чиновники уверяют, что сокращение коснется лишь админперсонала, а вот врачи сохранят свои места.

Не так давно в Мариуполе умер двухлетний мальчик после общего наркоза, который ему сделали в стоматологической клинике.

Напомним, в Украине ввели новые правила для стоматологических кабинетов с рентгеном. 19 октября Верховная Рада приняла медицинскую реформу,поддержав во втором чтении и в целом законопроект №6327. Принятый закон вступит в силу через месяц после его публикации, а вот действовать начнет поэтапно с 1 января 2018 года. В то же время государство начнет оплачивать оказание медуслуг по программе медгарантий учреждениям только с 1 августа 2018 года.

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре готовят масштабную реформу стоматполиклиник". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...