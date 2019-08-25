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В Днепре грабитель при задержании отстреливался от полиции

25 августа, 15:17

Полицейского ранили в ногу, его он был госпитализирован

В Днепре полицейский был ранен при задержании грабителя

В Днепре полицейский был ранен при задержании грабителя / Фото: Нацполиция

В Днепре во время задержания грабителя был ранен полицейский. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 25 августа – в полицию поступил вызов о совершении грабежа на территории Индустриального района – неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки.

Во время попытки его задержать злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского – коп получил ранение в ногу и его госпитализировали.

"По факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан", – сказано в сообщении.

Задержание было проведено в квартире злоумышленника. Во время отработки территории преступления были обнаружены вещественные доказательства – две гильзы, золотая цепочка девушки и пистолет травматического действия.

Напомним, ранее неудачное ограбление ювелирного магазина со стрельбой произошло в Киеве – охранник помешал вооруженному злоумышленнику совершить ограбление. Тот даже выстрелил, но не попал, после чего сбежал с места преступления.

Помимо того, в начале года в Харьковской области полицейские задержали шестерых иностранцев по подозрению в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге.

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Днепр грабитель задержание стрельба

Источник: Сегодня

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