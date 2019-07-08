В Днепре "громкие" заведения остались без музыкальной аппаратуры

В городе заработала инспекция, которая определяет уровень шума

В Днепре “громкие” заведения остались без музыкальной аппаратуры. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В Днепре коммунальщики и полицейские начали штрафовать развлекательные заведения за превышение допустимого уровня шума после 22:00.

Так, на выходных, 6-7 июля, два популярных бара лишились оборудования – конфисковать музыкальные установки копы могут в случае, если в увеселительном заведении два раза нарушили закон и не сделали музыку тише.

Корреспондент "Сегодня" узнал, сколько баров уже успели проверить правоохранители и за какие нарушения они могут конфисковать технику. Так, проверкой баров, уличных ресторанов, прогулочных катеров, парков и частных домов муниципальная инспекция начала заниматься из-за того, что высокий уровень шума не дает горожанам нормально отдыхать.

Именно поэтому 5 июля вместе с муниципальной стражей и полицейскими инспекторы проверили один из домов на Сичеславской Набережной. С помощью специального оборудования эксперты определили, что в указанном адресе допустимый уровень шума превышен почти в два раза.

"Мы имели все основания оформить предписание, чтобы здесь сделали музыку тише. В понедельник мы направим официальное письмо в правоохранительные органы, полиция составит административный протокол. Если заведение будет и в дальнейшем нарушать, вместе с полицией изымем музыкальную аппаратуру", — сообщил замначальника отдела контроля инспекции по благоустройству Днепровского горсовета Руслан Штаний.

В мэрии также отметили, что допустимый уровень шума днем в жилых квартирах, в домах отдыха и в пансионатах не должен превышать показатель в 55 децибел, ночью – в 45 децибел. А вот для прилегающих к жилым домам территориям днем — до 70 децибел, ночью — до 60-ти.

"Для площадок отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадок для детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений — до 60 децибел", — уточнили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Между тем, на выходных два популярных городских бара за громкую музыку поплатились аппаратурой. На улицу Баррикадную приехали копы, муниципалы, инспекторы и представители областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья. Эксперты сделали замеры шума и зафиксировали уже второе за месяц нарушение.

А изъять аппаратуру, могут при наличии двух выписанных за год протоколов. В мэрии отметили, что за последнее время они получили порядка 20 жалоб о том, что музыка в этих заведениях играла очень громко. Администрацию баров поразило такое развитие событий.

"Конфискации они явно не ожидали, а закон нарушали, потому что штрафы платить на порядок выгоднее, чем устанавливать звукопоглощающие барьеры и приглушать музыку", — рассказал "Сегодня" начальник инспекции по вопросам благоустройства Днепровского горсовета Руслан Мороз.

Также он подчеркнул, что сумма штраф за нарушение порядка доходит до 540 гривен. Дальнейшую судьбу аппаратуры будет решать суд. Сейчас она находится в Шевченковском райотделе полиции.

Напомним, не так давно в Кривом Роге группа парней избила сотрудников полиции охраны и отобрала у них автомат. В ведомстве пытались скрыть инцидент. За попытку скрыть информацию о случившемся ГБР завело уголовное дело. Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, который опубликовал видео избиения сотрудников полиции охраны, уточнил, что среди нападавших был оперуполномоченный одного из отделов полиции города.

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