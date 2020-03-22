В Днепре грузовик провалился под асфальт: машину доставали из ямы с водой (фото и видео)

В Днепре под автомобилем КрАЗ провалился асфальт, в результате из ямы начала течь вода, а грузовик пришлось вытягивать с помощью манипулятора. Об этом сообщает "Информатор".

Как уточнили на сайте, инцидент произошел 21 марта около 15:10 на улице Академика Чекмарева. На место прибыли работники коммунальной и аварийной служб. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

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По информации издания, подъезды к улице с проспекта Гагарина и Героев Крут перекрыли сигнальными лентами и знаками. Большегруз достали из ямы с помощью манипулятора. Коммунальщики откачали воду.

Предположительная причина аварии — подмыв грунтов под асфальтом.

Напомним, не так давно в Киеве в Соломенском районе произошло ЧП: прорвало трубу возле жилого дома. В результате вода полилась к соседней многоэтажке, а затем затопила подвалы и двор. Припаркованные там автомобили оказались в воде и грязи.

Кстати, ранее журналисты "Сегодня" выясняли, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько денег и времени нужно, чтобы их восстановить:

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