В Днепре грузовик сбил женщину-пешехода

Пострадавшая оказалась в больнице

Фото: УНН

В Днепре грузовик сбил женщину-пешехода Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-02-27T18:16:00+02:00 Днепр Пострадавшая оказалась в больнице

На Донецком шоссе в Днепре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – грузовик сбил женщину-пешехода. Об этом "Сегодня" сообщили в центре коммуникации Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, авария произошла 27 февраля рядом с пешеходным переходом. Пострадавшая чудом осталась жива, однако получила множественные переломы.

"На месте полицейские установили, что автомобиль DAF недалеко от пешеходного перехода совершил наезд на пешехода. Патрульные вызвали на место происшествия карету "скорой помощи" и направили потерпевшую в больницу", – рассказали в пресс-службе.

На место инцидента также прибыл следователь по ДТП, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 27 февраля похожий инцидент произошел в Харькове – там прямо на "зебре" иномарка сбила женщину-пешехода. 55-летняя пострадавшая с ушибами разных частей тела была госпитализирована.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.