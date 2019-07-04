В Днепре иномарка насмерть сбила мужчину

Смертельная авария произошла в центре города

В Днепре автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. От полученных травм он погиб.

Смертельная авария произошла поздно вечером в центре города. Медики пытались сохранить жизнь пострадавшему, но все тщетно. Как говорят очевидцы, за рулем иномарки находилась девушка. Тормозной путь на месте инцидента указывает на то, что водитель превысила скорость.

Напомним, не так давно в Днепре произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие – на проспекте Хмельницкого столкнулись сразу шесть автомобилей. По предварительной информации, причиной аварии могло стать то, что водитель автомобиля Mitsubishi не выбрала безопасную скорость движения, и ее машина врезалась в другую.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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