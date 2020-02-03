В Днепре иномарка влетела в маршрутку с пассажирами: появилось видео ДТП

Audi на большой скорости влетела в маршрутку, которая выезжала с остановки

/ Фото: Сегодня

В Днепре на проспекте Гагарина произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – автомобиль Audi на большой скорости влетел в маршрутку с пассажирами, и та по инерции зацепила троллейбус на остановке.

В инциденте пострадали два человека, а в сети появилось видео момента аварии, сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент случился около 15:20 воскресенья, 2 февраля. На место происшествия прибыла скорая помощь и полиция. С места аварии были госпитализированы два человека. О степени их ранений пока не сообщается.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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